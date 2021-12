Cascate di luci luminose per le feste natalizie a Agnone.

Agnone, questa sera 5 dicembre 2021, si è illuminata. Uno spettacolare allestimento scenografico luminoso dell’intero corso agnonese e del centro storico, e delle contrade. Agnone, anche quest'anno ha rinunciato al grande rito del fuoco , la 'Ndocciata, ma non ha voluto rinunciare, nonostante la pandemia in atto, ad allestire ed illuminare le strade e le piazze cittadine per le festività natalizie. Un messaggio positivo che serve per riscaldare gli animi, per accendere nei cuori la speranza, in un prossimo futuro, per un ritorno ad una vita normale . Certo però, forse l'accensione delle luci andava accompagnata da un evento, una festa per i bambini e i grandi. Ma purtroppo ad Agnone manca ad oggi il cartellone degli eventi per le feste natalizie

L'allestimento per l'intero corso è fatto di luminarie a forma di sfera di svariati colori e quello che rende lo spettacolo ancora più attraente sono le luci che avvolgolgono i tronchi degli alberi che delimitano come una cascata luminosa il bel viale agnonese sede di shopping , incontri e passeggio. Anche l'albero posto al centro di piazza Unità è stato addobbato di lucine e sulla piazza anche una mongolfiera luminosa. A piazza Plebiscito sono state invece poste le renne luminose, motivo di attrazione per i bambini e i selfie.

L'allestimento e' stato affidato alla ditta “MP Project sas Audio-Video-Ligths and Stages con sede legale a Campobasso,per un importo di € 10.899,48 omnicomprensivi di IVA, montaggio ed oneri come per legge. I fondi per l'allestimento provengono dal finanziamento regionale per la realizzzazione del progetto “I Linguaggi del Fuoco in Alto Molise”. Tale progetto volto allo sviluppo del turismo e della cultura legato alle tradizioni, prevede complessivamente un finanziamento regionale che copre il 70% dell’importo totale pari quindi ad € 39.900,00 a fronte del costo complessivo stimato in € 57.000,00, di cui la restante parte cofinanziata dal Comune di Agnone per un importo di € 11.400,00 individuata nel piano finanziario come “Spese Generali” e coperta tramite la messa a disposizione del personale comunale, nonché materiale di consumo, utenze, affitti di locali ecc. ed € 5.700,00. ( Da determinazione dirigenziale n°490 del 26 novembre 2021)