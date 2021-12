Pnrr: In arrivo per il comparto scuola  in Molise circa 118 milioni di euro finalizzati prima di tutto all’istruzione dei più piccoli

“Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza arrivano le prime risposte alle necessità del mondo della scuola. Sono risposte che trovano concretezza all’interno di risorse dedicate in questa prima fase a vari aspetti come asili nido, scuole per l’infanzia, mense, palestre, scuole innovative e per la messa in sicurezza dei plessi scolastici”.

Così Antonio Federico, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, commenta il decreto firmato dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che definisce i criteri di riparto alle Regioni delle risorse del Pnrr.

“Soltanto per il comparto scuola - spiega Federico - in Molise sono in arrivo circa 118 milioni di euro già divisi per finalità.

Prima di tutto, attenzione particolare all’istruzione dei più piccoli. Per ridurre il divario nei servizi relativi alla fascia d'età 0-2 anni sono stati assegnati al Molise ben 81.999.406 euro mentre altri 10.149.354 euro sono destinati alla fascia 3-5 anni.

È importante sottolineare che nel caso di asili e scuola dell’infanzia è stato destinato al Sud oltre il 55 per cento dei fondi complessivi ed è altrettanto importante evidenziare che concedere maggiori fondi a questi istituti vuol dire anche affrontare il tema della denatalità e dare un sostegno concreto all’occupazione femminile.

Sempre al Molise - prosegue il parlamentare - sono stati assegnati 18.649.984 euro per la realizzazione di nuove scuole innovative, sia a livello architettonico che strutturale, 1.126.774 euro per l’estensione del tempo pieno e delle mense, 860.036 euro per le infrastrutture sportive all’interno degli istituti e 3.501.000 euro per mettere in sicurezza e riqualificare gli edifici scolastici.

Inoltre sono stati già pubblicati i primi tre avvisi rivolti agli enti locali per accedere a queste risorse. Il bando che riguarda la costruzione di nuove scuole scade l’8 febbraio 2022, mentre sia il bando che riguarda tempo pieno e mense sia quello per le palestre scadono il 28 febbraio 2022.

Insomma - termina Antonio Federico - eccole le prime opportunità di crescita fornite dal Pnrr. Opportunità da cogliere riuscendo a spendere bene queste risorse, nella consapevolezza che nei prossimi mesi getteremo le basi per il futuro dei prossimi decenni”.