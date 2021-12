Bando 'Erasmus Plus' per Traineeship anno accademico 2021-2022: borse studio per studenti e dottorandi Unimol

È stato pubblicato il Bando 'Erasmus Plus' per Traineeship anno accademico 2021-2022 che consente a studenti e dottorandi di tutti i corsi di studio dell'Università del Molise di ricevere una borsa di studio per svolgere un tirocinio all'estero.

Il bando prevede l'assegnazione di 25 borse di mobilità della durata massima di 3 mesi, delle quali 20 riservate a studenti dei corsi di laurea di 1/o e 2/o livello.

Sono invece cinque le borse riservate ai dottorandi. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2022. Maggiori