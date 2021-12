Furti seriali in Alto Molise. Farina ex sindaco di Trivento: autorità preposte intervengano, rischio "giustizia fai da te"

"Dopo gli ennesimi furti, addirittura con la fiamma ossidrica, in abitazioni poste sul corso principale di Trivento in tutte le ore della giornata, il problema della vigilanza e della sicurezza non è più rinviabile e chiede provvedimenti adeguati ed urgenti.; saluti, le strette di mano e le pacche sulle spalle non bastano più Se non si vuole arrivare al pericolosissimo " fai da te", ossia la farsi giustizia da soli, le autorità preposte si diano una mossa"

Questo è il monito che lancia Tullio Farina ex sindaco di Trivento, alle autorità preposte alla sicurezza dei cittadini a seguito degli ultimi furti avvenuti a Agnone e Trivento,