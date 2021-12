Lavoratori della Casa Pistilli senza stipendio, la Cisl : “Pronti alla mobilitazione”

Mancato pagamento spettanze stipendiali di dicembre e tredicesima personale Casa Pistilli e Consorzio di Libere Imprese di Campobasso.

In riferimento al decreto di nomina del nuovo Presidente del Cda della Casa Pistilli di Campobasso, si chiede alla S.V. di voler provvedere affinchè il personale della casa per anziani Don Carlo Pistilli e quello della Cooperativa Consorzio Libere imprese che opera all’interno della stessa ricevano lo stipendio di dicembre e la tredicesma, così come tutti i lavoratori italiani in occasione del Santo Natale. Si fa presente che i dipendenti destinatari di questa lettera, durante il periodo del focolaio di contagi da covid-19 che ha interessato gli ospiti della RSA, tali da considerarsi eroi, sono stati segregati all’interno della struttura residenziale, senza poter vedere le proprie famiglie e il risultato di tale gesto e sacrificio è stato il non vedersi pagato lo stipendio e la tredicesima.

Pertanto la CISL FP diffida la S.V. e la persona da Voi designata quale presidente del CDA a voler liquidare le spettanze stipendiali, diritto tra l’altro sancito dalla Costituzione italiana, al suddetto personale entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente. Se ciò non avverrà, si procederà ad una mobilitazione presso il Comune di Campobasso da parte di questa Federazione.

Il Segretario Generale Aggiunto Il Responsabile Territoriale Funzioni Locali Molise (Anna VALVONA) (Carlo ROSATI)