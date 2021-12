Rischio sismico, a Poggio Sannita installata  una delle 600 postazioni RAN ( Rete Accelerometrica Nazionale)

Dal 15 dicembre è in funzione, presso il nostro comune, una delle 600 postazioni RAN ( Rete Accelerometrica Nazionale), distribuite sul territorio nazionale. Questa postazione è collegata al Dipartimento della Protezione Civile quale sistema di monitoraggio sismico dell’impatto dei terremoti. Questa apparecchiatura servirà per l’elaborazione, quasi reale, dei dati registrati fornendo un contributo importante nella risposta di protezione civile. L’ iniziativa, nella speranza che non si verifichi mai nulla, darà al nostro comune maggiore certezza sulla tempestività dell’arrivo dei soccorsi.

L’Amministrazione