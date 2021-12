EGO International, l’export del Molise decolla con La Molisana

Riprende la crescita delle esportazioni del Molise grazie al giro d’affari prodotto nel 2021 dalla nuova linea di pasta integrale del Pastificio La Molisana.

Un bilancio più che positivo che fa registrare un incremento del 15,7%, in controtendenza rispetto al dato nazionale relativo al trend della pasta in generale, passando in dieci anni dai 16 milioni del 2011 agli oltre 185 di oggi.

A confermare il dato sono i numeri riportati dal Sole24ore, che evidenziano i risultati di un successo ottenuto grazie all’innovazione di prodotto e all’attenzione alla sostenibilità: gli ingenti investimenti e la scelta di nuovi formati ma soprattutto la valorizzazione della qualità della produzione hanno permesso all’export molisano di decollare.

Coniugare il Made in Italy con un approccio eco-compatibile è stata la scelta di successo della famiglia Ferro: un percorso - secondo quanto afferma in un'intervista il socio e direttore operativo Flavio Ferro - è stato possibile grazie alla conversione al 100% di grano italiano, nel 2018, e alla scelta di un packaging in carta per arrivare al marchio ad impatto zero.

Un quadro che conferma le opinioni degli esperti sulla necessità di puntare sull’eccellenza delle materie prime per rispondere alle necessità della produzione interna ma anche per ottenere buone performance sui mercati internazionali.

Al successo del pastificio La Molisana hanno infatti contribuito gli accordi di filiera siglati con agricoltori di Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo, scelte che hanno avuto un grande peso in Italia ma anche all’estero: la quota di export sul fatturato ha toccato il 42%, con un incremento del 50% raggiunto in soli dodici mesi.

Il Made in Italy all’estero: qualità e innovazione

Scelte che hanno contribuito a rendere la qualità dei suoi prodotti un volano fondamentale per le esportazioni all’estero: dopo il lancio del packaging in carta 100% riciclabile le vendite sono aumentate nei primi tre mesi del 15,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Oggi il marchio La Molisana è diffuso in 104 Paesi con una quota sul fatturato del 42%, conquistando non solo i classici mercati estimatori della pasta italiana, come Usa e America Latina, ma anche una parte del Giappone e delle grandi economie europee.