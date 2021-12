Sputi sulla sede di Altomolise.net, gesto che tende a minare la libera espressione: informati i carabinieri

Certo che sputare su qualsiasi luogo o su qualsiasi persona è uno dei gesti piu disgustosi e deplorevoli che si possa compiere, è segno universale di disprezzo, odio e rabbia. Noi della redazione di altomolise.net ci chiediamo chi puo' giungere a tanto nei nostri confronti.

Questa sera arrivando in sede, situata nel centro del corso principale Agnone, in Via Matteotti, abbiamo trovato le vetrine delle porte di ingresso imbrattate da sputi. Vogliamo pensare che il gesto sia stato compiuto per un eccesso di gogliardia adolescenziale.

Ma qualsiasi sia il motivo di tale deprecabile, repellente azione, anche se fosse stata dettata dalla sola maleducazione ad opera di un gruppo di giovinastri, che purtroppo lascia anche tanto amaro in bocca a chi la subisce, rivendichiamo il nostro diritto di libertà di pensiero e di espressione nel fare informazione libera e comunicazione e nemmeno le scorrettezze tra le più piu sgradevoli, potranno condizionare la nostra libertà di stampa. I carabinieri della compagnia di Agnone sono stati informati