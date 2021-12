Precarietà del comparto del sistema sanitario regionale. Sindacato: trasmissione di ipotesi di accordo e richiesta di tavolo di confronto

Le scriventi Organizzazioni Sindacali facendo seguito alla richiesta di incontro trasmessa in data 06/12/201 in merito alla stipula di un protocollo di accordo per il superamento della precarietà del comparto del sistema sanitario regionale, stante le opportunità offerte dalla normativa nazionale, ritengono assolutamente necessario e prioritario la definizione di un percorso che porti ad un potenziamento della dotazione organica attraverso stabilizzazioni e nuove assunzioni. Purtroppo dobbiamo constatare che a tutt’oggi nessuna convocazione è pervenuta né alcun riscontro alla nota di cui all’oggetto.

Riteniamo che la politica ha l’obbligo di rispondere ai bisogni dei cittadini accelerando ogni processo che possa condurre ad un miglioramento dei servizi e all’efficienza del servizio sanitario, soprattutto in un periodo pandemico che ancora non si conclude e che continua a coglierci sempre impreparati nonostante ora siamo giunti alla quarta ondata.

L’assenza di riscontro della struttura commissariale alla nostra proposta, ci induce ad inviare l’allegata ipotesi di accordo che permette di anticipare i tempi e dare certezza ai lavoratori che in prima fila hanno dato la propria disponibilità con spirito di sacrificio e abnegazione e che non possono essere dimenticati, tant’è che le nostre strutture nazionali di CGIL CISL UIL, tenuto conto anche della situazione particolare dei requisiti posseduti dai lavoratori precari molisani, hanno presentato emendamenti alla Legge di Bilancio che permetteranno di procedere alla stabilizzazione di tutte le figure professionali flessibili, allargando le maglie di stabilizzazione previste dalle attuali norme di rifermento. Pertanto con la presente, oltre a trasmettere l’ipotesi di accordo che ad ogni buon fine si allega, da definire ed eventualmente da sottoscrivere, sollecitano l’attivazione di un tavolo di confronto con FP CGIL, CISL FP e UIL FPL per la discussione in merito.

FP CGIL CISL FP UIL FPL A. AMANTI A. VALVONA T. BOCCARDI