Beni silvo pastorali, altri sei mesi ai Comuni per completari i piani

CAMPOBASSO. La Giunta regionale del Molise ha approvato in occasione dell'ultima seduta, su proposta dell'assessore Nicola Cavaliere, una delibera che stabilisce di prorogare sei mesi, quindi al 30 giugno 2022, il termine ultimo per il completamento, da parte dei Comuni, della redazione dei Piani di Gestione dei beni silvo pastorali.

Tali piani sono di fondamentale importanza, per una Regione come la nostra, ai fini della valorizzazione del patrimonio boschivo, della tutela dell'ambiente e della messa in sicurezza del territorio.

"È una buona notizia - commenta l'assessore alle Politiche Agricole Cavaliere - per i Comuni molisani interessati, che avranno a disposizione altro tempo, dopo i ritardi causati dalle emergenze attuali, per completare i piani. Ringrazio il presidente Toma e i colleghi di Giunta per aver accolto con entusiasmo la mia iniziativa".