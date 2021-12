Covid-19, ordinanza presidenteToma : divieto di macellare animali suini a domicilio.

Covid-19, ordinanza presidente Regione n. 16 del 28 dicembre 2021

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’ordinanza e fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all’articolo 13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 e alle altre disposizioni in materia di macellazione, è fatto divieto di macellare animali suini a domicilio.

https://www.regione.molise.it/.../Ser.../L/IT/IDPagina/18434

ORDINANZA Articolo 1 1. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all’articolo 13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, e alle altre disposizioni in materia di macellazione, è fatto divieto di macellare animali suini a domicilio.

Articolo 2 1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e ai Sindaci dei comuni molisani.

2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Campobasso, 28-12-2021 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DONATO TOMA