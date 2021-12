Covid 19 - La paura fa 90 a Agnone. Saia corre ai ripari: chiusura ore 19 bar e ristoranti la sera del 31, divieto di assembramenti, non piu di dieci persone a tavola nelle case private

Il sindaco Daniele SAIA dopo aver appreso la notizia dalla Asrem che circa 90 persone ad Agnone, tra l'altro molti giovani e giovanissimi, sono risultati positivi ai tamponi molecolari per la ricerca del coronavirus, in maniera tempestiva emette l'ordinanza.

Una ordinanza che mira a contenere il contagio pertanto divieto di assembramento, chiusura dei bar la sera del 31 dalle ore 19, niente cene e cenoni nei ristoranti la sera di Capodanno ma consentito solo il cibo da asporto, e non piu di 10 persone a tavola dal 31 dicembre al 10 gennaio nelle case private. Una ordinanza meno rigida di quella di Roberti sindaco di Termoli che ha imposto la chiusura dei bar dalle ore 19 fino alle ore 6 del mattino,per circa dieci giorni a partire dal 31 dicembre. Per i trasgressori dell'ordinanza sono previste multe salate. Naturalmente nei prossimi giorni proseguirà il Il contact tracing, cioè il tracciamento dei contatti, con i test dei tamponi faringei.

In ogni caso , ordinanze a parte e restrizioni governative, tutti siamo obbligati ad usare il buon senso e a non trascurare l'uso delle mascherine, la disinfezione delle mani, il distanziamento.

Altomolise.net fa gli auguri di una pronta guarigione a tutte le persone che hanno contratto il coronavirus

Uno stralciio dell'ordinanza . INTEGRALMENTE ALLEGATA VEDI pdf

"O R D I N A 1. Il divieto di assembramento interno ed esterno nei luoghi pubblici e privati, con decorrenza dal 31 dicembre 2021 a tutto il 10 gennaio 2022, salvo diverse disposizioni e/o eventuali, ulteriori e diverse disposizione statali e regionali.

2. Negli esercizi commerciali quali ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, bar, pub ecc, siano predisposti tavoli con massimo 4 (quattro) persone, rispettando le già note prescrizioni anti-Covid sul distanziamento, con decorrenza dal 31 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022.

3. Su tutto il territorio cittadino: a) dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 06:00 del 1° gennaio 2022, è fatto obbligo ai bar di fornire esclusivamente le bevande (alcoliche e non alcoliche), ivi incluso nel servizio ai tavoli, in contenitori monouso con il divieto assoluto di utilizzare bicchieri o bottiglie in vetro;

b) dalle ore 12:00 alle ore 19:00 del 31 dicembre 2021, è permesso, da parte dei bar, solo il servizio ai tavoli, rispettando le già note prescrizioni anti-Covid sul distanziamento. In tale orario è vietata qualsiasi forma di consumazione al banco e di vendita da asporto.

c) è fatto obbligo ai bar che non svolgono anche attività di ristorazione la chiusura entro le ore 19:00 del 31 dicembre 2021.

4. Nelle residenze private possono riunirsi al massimo 10 (dieci) persone tra i più stretti familiari, con decorrenza dal 31 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022. 5. Dal 31 dicembre 2021 a tutto il 10 gennaio 2022 è vietato, sull’intero territorio comunale, il consumo di cibo e bevande su area pubblica o su area privata ad uso pubblico. ORDINA ALTRESI’ ai competenti Organi di vigilanza e alla Forza Pubblica di effettuare i controlli e di fare osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, cosi come previsto dalle disposizioni vigenti. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, i1 pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta. La presente ordinanza ha efficacia dal 31/12/2021, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Agnone. Alla stessa verrà data divulgazione mediante gli organi di informazione locali La trasmissione della presente ordinanza: - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Isernia - al Presidente della Giunta della Regione Molise - all’A.S.Re.M; - al Comando Polizia Locale; - alla Stazione Carabinieri di Agnone; - alla Stazione Polizia di Stato di Agnone - all’ Ufficio Commercio; - agli organi di stampa. Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120."