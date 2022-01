Scuola,il nuovo anno porta la settimana corta ad Agnone. I pro e i contro

Il nuovo anno e la riapertura delle scuole per adesso fissata al 10 gennaio 2022, ad Agnone porta una grossa novità che coinvolgerà gli studenti a partire dalla scuola primaria agli istituti superiori, nonchè famiglie e corpo docente

Con delibera, prot n° 0013658/2021 del 28 dicembre la dirigente dell'istituto omnicomprensivo di Agnone, Tonina Camperchioli,decreta il nuovo orario di entrata e di uscita degli studenti , finalizzato alla settimana corta Volendo semplificare, è l’orario scolastico settimanale svolto cinque giorni a settimana invece che sei, con il sabato libero.

La settimana corta scuola rientra nel regno dell’autonomia scolastica, dove autonomamente possono decidere di sperimentare cambi di orario scolastico nel corso della settimana senza tagliare ore e programmando ritmi di insegnamento su misura. Queste decisioni vengono stabilite dal Consiglio d’Istituto, Ma capita non di rado che sulle decisioni intervengano le pressioni delle amministrazioni locali, soffocate dai tagli di bilancio che rendono troppo onerosi i servizi necessari per il buon funzionamento degli istituti. La cosidetta settimana corta è stata adottata in più scuole italiane, ma il gradimento di tale articolazione oraria si registra soprattutto nelle grandi città, mentre in provincia e nei centri piccoli, la settimana lunga resta l'opzione più gradita

In ogni caso i nuovi moduli orari dell'istituto omnicomprensivo di Agnone, vedi allegato, non comportano una riduzione del monte orario complessivo previsto che va da un minimo di 27 ore settimanali ad un massimo di 33. Dal prospetto allegato l'orario di ingresso a scuola e' per tutte le classi identico, e la prima ora e' ricompresa tra le ore 8.10 alle ore 9. I bambini e ragazzi entrano a scuola intorno alle ore 8.00 e escono alle 13.50 con due pause di un quarto d'ora l'una per i piu' piccoli e le scuole medie e una sola pausa di un quarto d'ora per gli studenti delle scuole superiori. La prima ora e l'ultima sono di 50minuti

La delibera ha avuto , come previsto, l'avallo del consiglio di istituto e del collegio dei docenti. Per conoscenza il consiglio di istituto e' cosi composto:

Rappresentanti degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado)

rappresentanti dei docenti

rappresentanti dei genitori

rappresentanti del personale ATA

Il dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie inferiori non sono rappresentati gli studenti e i seggi dei genitori sono raddoppiati. Il numero dei componenti varia a seconda del numero di alunni iscritti all'istituto

Percio' il nuovo orario scolastico agnonese è stato oggetto di dibattito e di approvazione da parte di tutti gli organismi. La settimana corta porta benefici nel risparmio di fondi pubblici(bollette di luce, acqua e riscaldamento) altrettanti benefici si riscontrano in una diversa e più lineare organizzazione del lavoro di docenti e personale ATA ma purtroppo la dove l'esperienza è gia maturata, i motivi di scontento di genitori e studenti sono legati ad un orario troppo lungo, specialmente per i piu' piccoli con un deficit di concentrazione e di attenzione,difficoltà nel fare i compiti pomeridiani, visto che molti studenti provengono da fuori Agnone che escono con il buio e tornano a casa a pomeriggio inoltrato, e la stessa difficoltà la si riscontra nell'organizzazione pomeridiana legata alla pratica sportiva. Guarda i pdf allegati sul fondo dell'articolo sul nuovo schema di orario e la delibera