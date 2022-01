Covid 19 - Agnone lunghe code per effettuare i tamponi molecolari al centro test dello Chalet Belsito

Oggi era programmata una giornata per l'esecuzione dei test per i tamponi molecolari orofaringei per la ricerca del covid 19, alcuni test sicuramente di controllo e altri finalizzati al tracciamento sui contatti diretti con i 102 positivi che risultano dal bollettino ASREM presenti ad Agnone. Una lunga fila di automobili che iniziava nei pressi dell'ospedale San Francesco Caracciolo e si snodava verso il centro tamponi dello Chalet Belsito di Agnone. Anche oggi sono stati praticati circa 300 test.Inoltre è giunta una nota Asrem dove sono contenuti tutti gli aggiornamenti sulle misure di quarantena, di isolamento e di validità dei tamponi molecolari ed antigenici.

Di seguito la nota ASREM:

"Si rende noto che in data 30/12/2021 il Ministero della Salute (Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021) ha emanato un aggiornamento sulle misure di quarantena, di isolamento e di validità dei tamponi molecolari ed antigenici.

Si riepilogano le principali novità ( che non valgono per gli operatori sanitari che soggiacciono ad altre regole che verranno diramate agli uffici competenti ):

Chi è contatto stretto di un positivo e non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale primario (I e II dose) o lo ha completato da meno di 14 giorni, rimane in quarantena per 10 giorni ed è liberato dalla stessa al termine dei 10 giorni se effettua un tampone molecolare o un tampone antigenico che risulti negativo; Chi è contatto stretto di un positivo ed ha completato il ciclo vaccinale primario (I e II dose) da più di 120 giorni ed è : In possesso di un green pass in corso di validità;

Asintomatico;

rimane in quarantena per 5 giorni ed è liberato dalla stessa al termine dei 5 giorni se effettua un tampone molecolare o un tampone antigenico che risulti negativo;

Chi è contatto stretto di un positivo ed abbia ricevuto la III dose (booster) o abbia completato il ciclo primario (I e II dose) da più di 14 giorni e non più di 120 giorni, o sia guarito da infezione nei 120 giorni precedenti ed è asintomatico, non si applica la quarantena ma deve indossare i dispositivi di protezione FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ad un caso positivo;

SI precisa, altresì, che per la diagnosi dell’infezione e per i successivi controlli nel soggetto risultato positivo, nonché per la sorveglianza dei contatti “ad alto rischio” (cosiddetti contatti stretti) è possibile far ricorso anche al test rapido antigenico, eseguito presso le farmacie ed i laboratori di analisi cliniche presenti sul territorio regionale a ciò autorizzati , nonché dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta. Saranno ritenuti validi i soli tamponi antigenici trasmessi al sistema “Tessera Sanitaria”.

Si informa, inoltre, che la ASREM sta in queste ore adoperandosi per consentire alle suddette strutture di trasmettere i risultati dei tamponi antigenici sul sistema informatico regionale in uso per la sorveglianza del Covid-19, in modo tale da agevolare le attività di tracciamento ed i successivi adempimenti, compresi quelli relativi alla gestione dei green pass. Tali aggiornamenti verranno resi noti sui bollettini quotidiani che verranno diramati appena ultimato l’aggiornamento dei dati."

Campobasso, 03/01/2022