Al via la campagna tesseramento soci 2022 del circolo di conversazione ‘San Pio – Majella’ di Agnone

AGNONE. La struttura, aperta tutti i giorni (dalle ore 15 alle 20), offre la possibilità di svolgere attività ricreative, ludiche e culturali. Internet veloce, quattro postazioni pc, un moderno campo da bocce, abbonamento Tv per seguire gli eventi sportivi, libri, riviste e tanto altro ancora è quanto i responsabili del circolo mettono a disposizione di chi aderirà alla nuova campagna tesseramento, appena partita.

Per chiunque fosse interessato può contattare i seguenti numeri (Bruno 366.2473853; Raffaele 339.4366700; Maurizio 333.6934149; Gianfranco 339.2971079). Le iscrizioni sono aperte anche alle donne alle quali è previsto uno sconto sulla tessera come pure per i ragazzi fino a 20 anni. Naturalmente avranno accesso al circolo le persone munite di Super green pass.