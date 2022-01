Impianto di compostaggio biomasse Civitanova del Sannio: arriva il parere favorevole del dipartimento valorizzazione ambiente e risorse naturali

L'impianto di compostaggio previsto in località Sprontasino nel comune di Civitanova del Sannio, e' stato oggetto dell'attenzione di svariati sindaci altomolisani, che su determinato impianto hanno chiesto di acquisire gli atti per meglio comprendere il progetto in esso contenuto e l'acquisizione di informazioni utili all’analisi dei rischi e un approfondimento dello studio del progetto per sviluppare una comune azione di verifica delle ripercussioni sul territorio e delle valutazioni a riguardo effettuate nell’iter autorizzativo. Ma indipendentemente dall'interessamento dei sindaci di Agnone, Poggio Sannita, Civitanova Del Sannio, Pietrabbondante,che a tal proposito successivamente alla riunione, non hanno prodotto aggiornamenti sulla vicenda e quali informazioni abbiano acquisito,la regione Molise e la provincia di Isernia sembrano determinate a portare a compimento tale opera. Arrivata ieri 4 gennaio 2022 la determina n 9 del dipartimento valorizzazione ambiente e risorse naturali della regione molise che esprime parere favorevole in ordine al DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 208. SOCIETA ENERGIA VERDE S.R.L.- GRUPPO VACCA SEDE LEGALE IN ISERNIA IN VIA G. BERTA, 199. P.IVA 00350150942. AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL COMPOSTAGGIO DI BIOMASSE SELEZIONATE IN LOCALITA SPRONDASINO DEL COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO.

Di seguito la determina integrale



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI (cod. DP.A2.04.2C.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9 DEL 04-01-2022

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 208. SOCIETA ENERGIA VERDE S.R.L.- GRUPPO VACCA SEDE LEGALE IN ISERNIA IN VIA G. BERTA, 199. P.IVA 00350150942. AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL COMPOSTAGGIO DI BIOMASSE SELEZIONATE IN LOCALITA SPRONDASINO DEL COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO (IS). PRESA D'ATTO VARIANTI NON SOSTANZIALI. AGGIORNAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3933 DEL 2 AGOSTO 2018, COSI COME AGGIORNATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6591 DEL 30 NOVEMBRE 2020.

La presente proposta dr determinazione C stata istruita e redatta dalla Struttura dr Servizio the espnme parere favorevole in ordure alla legrttirnitA della stessa.

Campobasso. 04-01-2022



L'Istruttore/Responsabile d'Uffic. MAT TEO CARMINE IACOVELLI