La befana porta il sorriso alla casa di riposo di San Bernardino da trent'anni

Ogni Epifania di ogni anno, eccetto nel periodo del lockdown dovuto alla pandemia, da trenta anni la befana di Agnone ,porta il sorriso agli ospiti della casa di riposo di San Bernardino. Un gruppo storico, guidato da Clemente Zarlenga, si adopera in questo giorno speciale per grandi e piccoli, per portare allegria ai nostri nonni. Anche oggi nel massimo rispetto delle norme covid, la befana ha portato musica, canzoni, dolciumi e tanta allegria e affetto agli anziani ospiti che seppur da lontano hanno accolto la befana e i musicanti con gioia. Hanno festeggiato insieme alle operatrici, l'avvocato Vincenzo Scarano ed è stato presente all'incontro il sindaco Daniele Saia che ha portato il suo saluto e gli auguri di buon anno ai nostri preziosi anziani simbolo delle nostre profonde radici