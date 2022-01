Scuole molisane che ripartono in Dad: l'elenco. Agnone orientati per la didattica in presenza, ma la decisione ultima nelle prossime ore

Scuole chiuse e didattica a distanza, fino al 15 gennaio

comuni che hanno deciso per la ripartenza con la didattica a distanza

Trivento: fino al 15 gennaio compreso

Campobasso: fino al 15 gennaio compreso

Ripalimosani: fino al 15 gennaio compreso

Roccamandolfi: fino al 15 gennaio compreso scuola dell'infanzia e micronido

Casacalenda: fino al 21 gennaio compreso

Termoli: primarie e secondarie di primo grado, infanzia, asili nido fino al 15 gennaio compreso

Guglionesi: fino al 14 gennaio compreso

Torella del Sannio: fino al 15 gennaio compreso

Bojano: fino al 15 gennaio compreso

Fossalto: fino al 14 gennaio compreso

Montenero: fino al 14 gennaio compreso

Riccia: fino al 15 gennaio compreso​

Isernia, Venafro stanno valutando decisioni nelle prossime ore, lo stesso vale per Agnone anche se l'orientamento è per la didattica in presenza