ANCI MOLISE: ANGELA CROLLA tra gli esperti per la realizzazione de PNRR

Scelta tra tutti gli esperti nel territorio nazionale, lei, Angela CROLLA, Manager del Comune di Montaquila, onorerà la nostra Regione facendo parte della cabina di regia di Via Genova, per l’attuazione dei progetti del PNRR. Libera professionista ed imprenditrice, esperta in appalti, in passato anche Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, è stata scelta tra numerosi candidati nell’ambito dell’investimento 2.2 Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR “ New Generation Italia”. Per il prossimo triennio farà parte di un team di esperti che supporteranno le amministrazioni territoriali e precisamente di ambiente, rifiuti, energie rinnovabili, edilizia e urbanistica, appalti, infrastrutture digitali, sfruttando le risorse nazionali ed europee. Ruolo che rende onore alla Regione Molise, visto che il PNRR è l’unica tappa importante per poter far ripartire la nostra Comunità colpita duramente dal Covid. Un augurio di buon lavoro ad Angela Crolla che avrà il più completo sostegno di tutti gli amministratori del Molise.