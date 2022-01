Agnone, contagi in calo, 51 guariti. Totali ad oggi 158. Saia riaprirà alla didattica in presenza lunedi 10?

Il bollettino di oggi 8 dicembre 2022 riporta i seguenti dati : tamponi processati nella giornata di oggi sono 1796. Ci sono 14 nuovi guariti. Dei 30 ricoverati ci sono: 13 non vaccinati, 9 vaccinati con seconda dose, 8 terza dose.

I positivi del giorno sono 903, di cui 275 tamponi molecolari, e 628 antigenici. A agnone la situazione persiste critica, ma in calo, i dati riportano 41 nuovi positivi, di cui 31 emersi dai tamponi molecolari e 10 dai tamponi antigenici, pertanto il totale dei positivi continua ad essere elevato, sono 209, questo il numero di stasera dai dati ASREM ma dai 209 bisogna defalcare 51 guariti, perchè da un colloquio telefonico con il sindaco Daniele SAIA è emerso che risultano guarite 51 persone, pertanto il numero dei positivi effettivi è 158. Nel bollettino odierno Asrem i guariti relativi ad Agnone,non risultavano in elenco, ma sicuramente saranno registrati nel bollettino Asrem di domani. Altri tamponi molecolari sono previsti nella giornata di lunedi 10 gennaio.

Alla luce di questi dati sui contagi, fortunatamente in calo, vedremo quale sarà la decisione dei dirigenti scolastici e dell'amministrazione comunale sulla didattica in presenza o in DAD. La comunicazione ufficiale e' attesa per domani mattina 9 gennaio anche se da alcune indiscrezioni trapela la volontà di riaprire le scuole in presenza.