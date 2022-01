Incidente stradale al km 4+900 della tangenziale est di Campobasso tra una autovettura e autoarticolato. Una donna ferita

Incidente stradale da poco avvenuto al km 4+900 della tangenziale est di Campobasso.

Squadra VVF del Comando provinciale intervenuta con personale della croce rossa, polizia municipale ed anas, ciascuno per le proprie competenze.Una donna ferita - trasportata immediatamente in ospedale - alla guida della vettura scontratasi con autoarticolato

Cause in corso di accertamenti. Tratto stradale momentaneamente inibito al traffico per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento e successivi rilievi di rito....