Maurizio LIBERATORI è nuovo Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della questuradi Campobasso

La Questura di Campobasso ha un nuovo Dirigente che affiancherà il Questore Giancarlo CONTICCHIO;

Ieri 10 gennaio è giunto a Campobasso il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Maurizio LIBERATORI, che ha assunto l'incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, in sostituzione del Dr. Claudio CACACE trasferito di recente ad altra sede.

Il Dr. LIBERATORI, 59 anni, nato a Torino ma con origini toscane, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze, è entrato nella Polizia di Stato nel 1988 frequentando il corso per Ispettori della Polizia di Stato.

Al termine del corso è stato assegnato alla Questura di Milano quale responsabile del IV Turno Volanti.

Nel 1992 è stato trasferito presso il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Polizia Criminale in qualità di addetto alla Sezione Coordinamento delle Operazioni Antidroga sul territorio nazionale.

Nell'aprile del 1994 è stato assegnato alla Commissione Parlamentare Antimafia in qualità di Ufficiale di Collegamento tra quell'Organo Politico e la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Nel 1997, promosso al grado di Ispettore Superiore, è stato trasferito alla Questura di Arezzo, ove ha svolto per un anno e mezzo le funzioni di Capo Ufficio nel Settore Immigrazioni.

Nel 1998, ha superato il concorso per la qualifica di Commissario della Polizia di Stato ed è stato assegnato al termine del periodo di formazione al Compartimento Polizia Stradale per la Toscana con funzioni di Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Firenze ove è rimasto per 4 anni.

Successivamente è stato assegnato alla Questura di Arezzo dove, dal 2004 ha assunto l'incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e Immigrazione fino al marzo del 2012.

Dal 2012 ad oggi ha svolto l'incarico di Capo Gabinetto della Questura di Arezzo.

Dal 10 gennaio 2022 ha assunto il nuovo incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Campobasso.

In pari data, la dott.ssa Maria Concetta PICCITTO, già Dirigente del Commissariato di P.S. di Termoli, neopromossa alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, è stata trasferita alla Questura di Taranto dove ha assunto l'incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine.

Al Dr. LIBERATORI ed alla dottoressa PICCITTO, vanno gli auguri di un proficuo lavoro da parte del Questore Giancarlo CONTICCHIO, dei Funzionari e del personale della Polizia di Stato di Campobasso.