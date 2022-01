Bando Servizio civile universale: 3 operatori volontari previsti per la sede di Vastogirardi

Il Comune di Vastogirardi, grazie alla collaborazione con la Onlus ANPEAS, risulta da quest'anno sede accreditata per il Servizio civile universale.

In virtù degli ottimi punteggi ricevuti dai programmi presentati da ANPEAS, gli operatori volontari previsti per la nostra sede sono 3, di cui:

- 2 operatori volontari di servizio civile universale per il progetto CARL (assistenza domiciliare e residenziale degli anziani in Molise);

- 1 operatore volontario di servizio civile digitale per il progetto PASSEGGIATE DIGITALI (attivazione di “punti di assistenza digitale” in piccole realtà comunali del Mezzogiorno).

La presentazione delle domande va effettuata esclusivamente online collegandosi all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022.

La guida per la compilazione della domanda di partecipazione è disponibile sui siti web www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Tra i requisiti è prevista un'età massima di 29 anni non compiuti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali di Vastogirardi

Nel PDF allegato il bando ordinario