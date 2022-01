Modifica calendario venatorio. Caccia al cinghiale. Richiesta proroga. A seguito di numerose sollecitazioni da parte di Sindaci Molisani e a tutela dell’ambiente, dell’agricoltura e della sicurezza pubblica, il sottoscritto Avv. Pompilio Sciulli, in qualità di Presidente dell’Anci Molise, chiede la proroga dell’attività venatoria della caccia al cinghiale, fissata al 12 gennaio 2022, Ciò in considerazione delle consistenti criticità legate alla proliferazione di tale specie sul territorio regionale, causa di numerosi incidenti stradali e di cospicui danni provocati alle attività agro-economiche. Confidando in un positivo riscontro porgo cordiali saluti. Il Presidente di ANCI M