Daniele Saia eletto rappresentante del Parco Letterario e del Paesaggio " F.Jovine " all'interno dell'Associazione Nazionale e nel tavolo programmatico PNRR 

Era da tempi immemori che il turismo e la cultura non trovavano un adeguato spazio nella programmazione governativa. Con questo, se pur piccolo viatico, il PNRR Borghi considera l'appartenenza alla rete un valore aggiunto nella valutazione dei progetti.

Nei giorni scorsi é stato pubblicato il bando per i 229 borghi da selezionare per assegnare il finanziamento massimo di 1,600 milioni di euro,riservato a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La rete dei Parchi è stata chiamata a partecipare ed a sedersi al tavolo della Conferenza Stato Regioni anche in virtù dell’anno del turismo di ritorno istituito per il prossimo 2023.

La straordinaria opportunità data dal PNRR Borghi nel considerare l'appartenenza alla rete dei Parchi Letterari un valore aggiunto nella valutazione dei progetti comporta che tra i Partner del progetto ci sia l’Associazione de I Parchi Letterari, ci rende operativi ed orgogliosi di una rete che man mano cresce e diventa internazionale, con la nascita di Parchi, in primis in Europa, onde permettere la svolta nell'attenzione agli Italiani all'estero, come discusso nell'ultimo incontro organizzato dalla Conferenza Stato regioni. A tal proposito nel realizzare uno spazio dedicato sul sito - https://www.parchiletterari.com/associazione/ e organizzando il Comitato tecnico (I Sindaci protempore dei Comuni che ospitano i Parchi Letterari e/o delegato , I Presidenti dei Parchi Nazionali e Regionali e/o delegato , e il Comitato scientifico con I Presidenti dei singoli Parchi Letterari, tre o quattro nomi della cultura locale , rappresentanti della cultura nazionale e del mondo legato alla tutela dell’ambiente, è chiesto la nomina autonoma dei rappresentanti locali.

I bandi nazionali e comunitari rappresentano infatti un'indiscussa risorsa per la ripartenza; in questo senso l'Associazione de I Parchi Letterari si propone come soggetto attivo di questi processi, convinti che il nostro apporto possa rappresentare un valore aggiunto anche in termini di aggregazioni tra i comuni più piccoli, che potranno così giovare della forza che verrà scaturita dalla rete. A metà febbraio, compatibilmente con le attuali ristrettezze, si sta organizzando la riunione dei Parchi in quel di Roma . All’uopo è necessaria la nomina di tali figure decisive per ottenere risultati decisamente comuni ed aggiornare il data base che servirà anche per il futuro e future azioni. Anche il Molise con il suo Parco letterario e del Paesaggio “ F. Jovine “ è stato chiamato ad eleggere i suoi rappresentati locali per formare il tavolo “ Nazionale “.

All’uopo nella giornata di venerdì 14 gennaio 2022 presso la sede dell’Assessorato Regionale al Turismo e Cultura, la Regione Molise è partner attivo del Parco Letterario e del Paesaggio “ F. Jovine “ con il suo delegato nella persona dell’Assessore p.t. Vincenzo Cotugno, si è tenuta la votazione per l’elezione del sindaco delegato e del suo vice. Nel riconfermare l’assetto della governance amministrativa riferita alle amministrazioni locali nelle persone di : Di Pasquo Antonio - sindaco di Pietrabbondante, Antonio Tomassone - sindaco di Pietracatella, Rosario De Matteis - sindaco di San Giuliano del Sannio, Fabio Iuliano - sindaco di Guardiaregia, e l’elezione di Federica Cocozza – sindaco di Filignano, come delegata del coordinamento, all’unanimità i sindaci presenti 15 su 23, hanno eletto come rappresentante del Parco Molisano il sindaco di Agnone – Daniele Saia e vice nonché supplente, Vincenzo Tozzi - sindaco di Guardialfiera. Soddisfazione da parte di tutti ed un vero in bocca al lupo al neo eletto Saia -

“Ringrazio per la fiducia dimostrata i Sindaci molisani aderenti al progetto, l’Assessore al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, il Comitato Tecnico Scientifico e il Presidente del Parco, Maurizio Varriano – ha affermato Saia - Il ruolo di rappresentanza costituisce una responsabilità molto importante nell’ottica di rispondere alle necessità di rilancio e promozione turistico-culturale della nostra Regione. Il mio impegno sarà massimo nei tavoli romani per portare all’attenzione dei soggetti di competenza tutte le istanze dei Sindaci aderenti al Parco.

I fondi previsti dal capitolo culturale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ammontano a più di 4 miliardi – ha concluso Saia- e tali finanziamenti dovranno essere ben ripartiti in progetti mirati di sviluppo”.

“Un gesto di grande responsabilità politico ed umana da parte del Sindaco Vincenzo Tozzi, ha permesso di eleggere all’unanimità il rappresentante dei Sindaci del Parco Letterario e del Paesaggio per i tavoli Romani sia di scopo che permanenti al fine dar lustro e maggior vigore alla rete internazionale dei Parchi Letterari –ha fatto eco Maurizio Varriano, Presidente del Parco.

Soddisfazione da parte dell’Assessore Cotugno, padrone di casa che annuncia un’attenzione più ampia e la partecipazione del Parco alla Bit 2022 che si terrà a Milano dal 10 al 12 aprile prossimo. – “ La Regione non poteva non sposare e condividere un Progetto così importante e pregnante per la cultura Molisana e non solo. La Rete Nazionale, oggi internazionale con la costituzione di Parchi in Norvegia, Canada, Australia, ci vede impegnati sin da subito. Ripagheremo lo sforzo di chi fortemente ha voluto la costituzione del Parco letterario e del Paesaggio in nome del nostro mentore “ F.Jovine “. La partecipazione attiva dei sindaci è fondamentale. La condivisione più ampia è la carta vincente. Vedervi uniti e decisamente convinti che la cultura è il vero volano propulsivo per la rinascita delle piccole realtà, vi fa onore e ci “ costringe “ ad essere ancor più vicini e determinati nel trovare le giuste risorse per un percorso senza freni “ – le parole dell’assessore, che in diretta telefonica ha ringraziato il Presidente Nazionale , Stanislao De Marsanich per la sua opera e vicinanza.