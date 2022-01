CAMPOBASSO, 17 GEN - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) cerca 25 medici di Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza da assegnare alle varie sedi aziendali.



Con delibera del 14 gennaio, a firma del direttore generale Asrem Oreste Florenzano, sono state avviate le procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato.

Il via libera, a seguito della nota del 27 dicembre 2021 trasmessa all'Asrem dalla Struttura commissariale (il Molise è in Piano di rientro) che ha autorizzato l'avvio delle procedure nelle more dell'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023. (ANSA).