Riapertura scuola calcio Agnonese in sicurezza. Sica: La ripresa delle attività sportive collettive è importante per l'intero tessuto sociale

Venerdì 14 gennaio si è tenuta la riunione dei vertici della scuola calcio Olympia Agnone-Robur, oggetto della riunione "la ripresa dell'attività sportiva in sicurezza." Si è svolta presso i locali della segreteria allo stadio Civitelle. Erano presenti i vice presidenti Sica e Sabelli, il medico sportivo del settore giovanile dott De Vita, il delegato allo sport del comune di Agnone, Marcovecchio, il coordinatore tecnico del settore Mister dell'Oglio, i tecnici Di Rosa, Fusaro, Delli Quadri, Brisotto, e i genitori accompagnatori per ogni categoria,

In apertura la relazione del dott De VITA che ha illustrato regole, norme, i comportamenti anti covid 19, da applicare e tenere, affinchè il gioco si svolga nella massima sicurezza dei giovani atleti che intendono riprendere l'attività, le famiglie, i tecnici e la dirigenza stessa.

Innanzitutto la sanificazione degli ambienti, delle attrezzature sportive, e qui il comune di Agnone si è impegnato nell'acquisto di un ulteriore macchina igienizzante per ambienti( sanificatore) affinchè le procedure si svolgano in minor tempo e in maniera più efficace. L'impegno anche di tutti i dirigenti, i tecnici e i genitori e' stato quello di vigilare affinchè le direttive del nuovo protocollo emanato dalla FIGC in accordo con il ministero della salute vengano rispettate e applicate

Le regole :

Tutti i ragazzi che hanno compiuto 12 anni e intendono riprendere l' attività sportiva, i mister, i dirigenti responsabili e i genitori accompagnatori devono essere in possesso di green pass

Tutti i ragazzi che non hanno compiuto 12 possono riprendere l'attività sportiva previa autorizzazione sottoscritta dai genitori senza obbligo di green pass.

possono riprendere l'attività sportiva senza obbligo di green pass. I ragazzi che hanno superato la malattia da covid 19, sono tenuti a produrre il certificato medico sportivo per riprendere l'attività sportiva.

Si è deciso all'unanimità di riprendere in sicurezza l'attività sportiva per non privare i ragazzi di questa utile e benefica pratica ma l'attività riprenderà in maniera graduale pertanto onde evitare pericoli di contagi da covid 19, non si potranno utilizzare le docce e si possono utilizzare gli spogliatoi solo per depositare le sacche contenenti indumenti sportivi.

Bisogna dare atto, alla dirigenza della scuola calcio agnonese, per il senso di responsabilità e coraggio nel prendere tale decisione, e pur valutando i rischi di una riapertura, ha con determinazione stabilito che lo sport riveste un ruolo fondamentale per il benessere psico-fisico dei ragazzi e delle famiglie e gli effetti della pandemia con i lockdown hanno arrecato danni notevoli, pertanto era necessario riprendere ma nella massima sicurezza. A tal proposito Sica ha dichiarato: "La riapertura delle attività sportive collettive è importante per l’intero tessuto sociale e in pandemia diventa essenziale, va certamente fatto con le dovute regole”

Per i ragazzi che fanno attività agonistica la ripresa degli allenamenti per:

Giovanissimi

Lunedì 24 ore16,30



Allievi e Juniores :

: Martedì 25 ore 17.00



Esordienti

Martedì 25 ore 16.30.

Per i pulcini e piccoli amici l'apertura è prevista nei primi giorni di febbraio

Infine tutti i ragazzi che intendono riprendere l'attività sportiva devono munirsi presso la segreteria del modulo per l'autorizzazione alla ripresa ,da far firmare ai propri genitori e portarlo il giorno dell'allenamento con il green pass per i ragazzi dodicenni. Il modulo in allegato