Asili nido e classi primavera. Fanelli: Al fianco dei comuni, delle famiglie e i lavoratori

"La Regione Molise si impegni a risolvere il problema relativo al cofinanziamento degli ambiti sociali e a rimuovere tutti gli ostacoli formali inerenti la rendicontazione che impedisce ai Comuni di vedere riconosciuti gli emolumenti per i mesi in cui hanno già operato. Perché parliamo di un danno che mette in difficoltà gli enti, le cooperative, i lavoratori del comparto e le famiglie dei bambini.

Sono già 58 i Comuni che hanno chiesto una soluzione tempestiva. Siamo al loro fianco: la Regione Molise faccia in fretta!"

Questa la dichiarazione della consigliera regionale del PD Micaela Fanelli

Guarda il video delle dichiarazioni della consigliera Fanelli: https://fb.watch/aEc3ztTky8/