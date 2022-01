Comune di Agnone: bando di concorso per istruttore amministrativo. Scade il 22 febbraio 2022

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

COMUNE DI AGNONE.

Informativa di Aida Romagnuolo.

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PART - TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso il 1° Settore “Affari Generali” CAT.C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1.

**Data scadenza

22/02/2022**

Data pubblicazione

14/04/2020

Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale.

Titolo di studio richiesto:

Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale.

Altri requisiti:

Conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese.

Numero posti

1.

Modulo di iscrizione.

SCHEMA DOMANDA CONCORSO ISTRUTTORE.

Pagamento iscrizione

versamento della tassa di concorso di €.15,00 (quindici/00), mediante quietanza del tesoriere del Comune - Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Agenzia di Agnone coordinate bancarie – cod. IBAN: IT75J0538778070000000536655, oppure su c/c postale intestato a Comune di Agnone (IS) – Servizio Tesoreria n. 14445860 indicando la seguente causale “Tassa di concorso per la copertura di n.1 posto di ISTRUTTORE Amministrativo, Cat. C.

Per tutte le informazioni:

https://www.comune.agnone.is.it/.../index/dettaglio/bando/11