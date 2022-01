Molise Piano triennale trasporti 2022/24.Fanelli: previsti tagli alle corse. I sindaci si oppongano da subito

La Regione Molise, attraverso il dirigente del settore trasporti, ha convocato per martedì prossimo una conferenza di servizi con i sindaci molisani per la definizione del piano triennale dei trasporti per il 2022/24.

I sindaci stanno leggendo la convocazione per capire cosa succede per le corse riferite al proprio territorio e molti stanno saltando sulle sedie per i tagli previsti. Una mannaia che si scaglia sui cittadini molisani che si vedranno assottigliare ulteriormente il proprio diritto alla mobilità, già duramente provato.

I comuni che pensano di essere danneggiati, quindi, devono subito opporsi alla proposta per iscritto e confermare il dissenso nella riunione di martedì. E bisogna anche sottolineare che l'art.11 della legge regionale n.19 del 2000 prevede l'obbligatorietà dell'assenso.

La procedura va quindi bloccata. E va aperto un confronto vero.

Anche con il Consiglio Regionale, ad oggi completamente estromesso da una procedura di pianificazione che obbligatoriamente dovrebbe essere portata all'attenzione dello stesso.

Ancora una volta, quindi, una procedura non solo inopportuna sul piano politico, ma anche illegittima.

Sarà quindi necessario porre subito il tema anche nell'Aula consiliare.

Ma intanto, occorre stoppare il 'golpe trasporti'.