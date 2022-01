Agnone: Il pullman della Sati lascia a piedi gli studenti a Colleuccio e Cassillo

"Questa mattina 26 gennaio ,tutti gli studenti pendolari che quotidianamente si recano pressso le scuole di Isernia, utenti ABBONATI delle storiche fermate Colleucci, Cassillo,dove è presente regolare pensilina sono stati lasciati "a piedi" poiché l'autobus SATI non ha effettuato la solita fermata. Le famiglie chiedono spiegazioni alla ditta".

Questo è quanto scrivono i genitori di un gruppo di ragazzi agnonesi che si recano tutte le mattine presso le scuole superiori di Isernia. Le due fermate citate sono definite "storiche", cioè esistono da sempre, Invece questa mattina i ragazzi come al solito fermi sotto la pensilina con una temperatura di -1° C, hanno visto il pullman della Sati tirare dritto senza alcun preavviso rispetto alle cause delle mancate fermate

L'azienda raggiunta telefonicamente da Altomolise.net affermava: "In giornata tutto tornerà regolare, stiamo accertando le cause del disguido"