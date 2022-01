Regione Molise: Pubblicati Bandi assunzioni per 63 unità centro per l'impiego, uffici regione, Protezione civile

REGIONE MOLISE

BANDI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 63 UNITÀ PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO, UFFICI DELLA REGIONE MOLISE E PROTEZIONE CIVILE.

14 POSTI PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

così suddivisi:

4 unità cat. C profilo amministrativo contabile (codice TI-C_AC-2021) con diploma di scuola superiore

5 unità cat. C profilo informatico amministrativo (codice TI - C_IA_2021) con diploma di scuola superiore ad indirizzo informatico

5 unità cat. C profilo tecnico amministrativo (codice TI - C_TA_2021) con diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico (geometra, perito industriale, perito tecnico e/o equipollenti)

Scadenza domande: 15 febbraio 2022.

14 POSTI PER IL CENTRO FUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

4 unità cat. C profilo amministrativo contabile (codice TI-CF-2021-C_AC) con diploma di scuola superiore

4 unità cat. C profilo tecnico-amministrativo (codice TI-CF-2021-C_TA) con diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico

2 unità cat. D profilo amministrativo-contabile (codice TI-CF-2021-D_AC) con laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia, discipline economiche e sociali ed equipollenti oppure laurea triennale ad indirizzo giuridico e/o economico

4 unità cat. D profilo tecnico–amministrativo (codice TI-CF-2021-D_TA) con laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria, architettura, scienze geologiche o ambientali, oppure laurea triennale ad indirizzo tecnico tra quelle indicate nel bando

Per tutti i profili costituisce requisito fondamentale un’esperienza professionale documentata di almeno 36 mesi nelle materie relative alle attività di protezione civile (si vedano i bandi, art. 5).

Scadenza domande: 15 febbraio 2022.

35 POSTI PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO

Ecco le risorse che saranno inserite presso l’Amministrazione regionale per il potenziamento dei Centri per l’Impiego:

1 amministrativo contabile cat. C (codice TI_CPI_C_AC_2021) con diploma di scuola superiore

1 tecnico informatico cat. C (codice TI_CPI_C_INF_2021) con diploma di scuola superiore ad indirizzo informatico

11 operatori mercato del lavoro cat. C (codice TI_CPI_C_OML_2021) con diploma di scuola superiore

2 amministrativi contabili cat. D (codice TI_CPI_D-AC_2021) con laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia, discipline economiche e sociali ed equipollenti oppure laurea triennale ad indirizzo giuridico e/o economico

1 specialista informatico cat. D (codice TI_CPI_D_INF_2021) con laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in informatica, statistica, scienze dell'informazione ed equipollenti oppure laurea triennale ad indirizzo informatico ed equipollenti

18 specialisti in mercato e servizi per il lavoro cat. D (codice TI_CPI_D_SML_2021) con laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia, discipline economiche e sociali ed equipollenti oppure laurea triennale ad indirizzo giuridico e/o economico

Scadenza domande: 27 febbraio 2022.

