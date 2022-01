Torna la dama bianca in Alto Molise

Un risveglio per i molisani a sorpresa. E' tornata la neve, circa 20 cm. L'Alto molise imbiancato fornisce uno spettacolo fiabesco. Dalle primissime ore della giornata di oggi, intorno alle ore 1.00 sono caduti i primi fiocchi, accompagnati da un vento freddo e gelido. Per adesso la situazione su strada appare nella norma, non si riscontrano difficoltà nella circolazione. Ai vigili del fuoco della compagnia di Agnone sinora non sono giunte richieste di intervento.Mezzi spartineve in azione dalle prime ore della mattinata.