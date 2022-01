Trivento mercato rionale con manto ghiacciato. Farina:cittadini a rischio di cadute, l'ammministrazione garantisca l'incolumità delle persone

" Una buona Amministrazione se assicura l’apertura del mercato domenicale al tempo stesso dovrebbe assicurare le condizioni di sicurezza nel luogo in cui esso si svolge" E' quanto dichiarato da Tullio Farina ex sindaco di Trivento che proseguendo afferma:

"La foto sotto postata è eloquente. Se un avventore che si reca al mercato scivola e cade sul ghiaccio e nella peggiore ipotesi sbatte ll testa, muore o resta invalido il Comune di Trivento sarà chiamato al risarcimento ingente dei danni e qualche amministratore dovrà rispondere anche penalmente.

Pertanto cari amministratori invece di pensare all’effimero che esalta solo il nulla cercate di evitare i pericoli che restano in tutta lo loro gravità e sono causa di guai non solo per voi stessi ma anche per gli altri"