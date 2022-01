Ambiente: fondi a 27 Comuni molisani per 'Programma mangiaplastica', favorisce l’acquisto di eco-compattatori

Pubblicata la graduatoria relativa al ‘Programma Mangiaplastica’ che assegna ai Comuni risorse economiche per la riduzione dei rifiuti in plastica.

Si tratta di un programma sperimentale, conseguente a una norma contenuta nel Decreto Clima voluto dal Movimento 5 Stelle, che favorisce l’acquisto di eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di ridurne il volume e favorirne il riciclo.

Al Molise assegnati 535.800 euro per 27 Comuni che ne hanno fatto richiesta.

Ma ora già parte l’iter per ottenere anche i contributi relativi al 2022.

Le amministrazioni comunali potranno chiederli dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale.

È una nuova opportunità per tradurre i concetti di transizione ecologica ed economia circolare in sostegni concreti ai Comuni e buone pratiche di cui possano beneficiare le comunità.