Alimentare: a Larino progetto per mini zuccherificio

LARINO, 31 GEN - Nell'area Pip di Larino la costruzione di un impianto di produzione di zucchero dalle barbabietole: il progetto è stato prospettato al Comune frentano da imprenditori del Lazio.

Il programma prevede la realizzazione di uno zuccherificio in formato 'ridotto' rispetto a quello storico di Termoli, ed occuperebbe circa 10 ettari di terreno.



Il progetto imprenditoriale si articola in due parti: da un lato l'utilizzo delle bietole per la produzione di zucchero e dall'altra l'utilizzo dei residui per il biometano. Il mini-zuccherificio, secondo una prima stima, produrrebbe 12 mila tonnellate di zucchero all'anno, circa 1/15 di quella dell'impianto storico termolese. Per la campagna saccarifera sarebbe necessaria la semina di 1.200 ettari di barbabietole.

L'iniziativa rappresenterebbe una svolta per il territorio larinese che, con l'impianto di zucchero, diventerebbe il Polo agro-alimentare del Molise così come fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Puchetti. (ANSA).