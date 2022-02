Sevel Atessa: lavoro straordinario e inserimento di 100 lavoratori somministrati per un mese

La Rsa Uil Sevel di Atessa comunica che nella riunione tenutasi oggi 2 febbraio, la diirezione aziendale necessita di maggior produzione dei furgoni Ducato e pertanto sono previsti due turni di lavoro straordinario fissati per il turno B, sabato 12 febbraio 2022 e per il turno C, domenica 13 febbraio 2022. Inoltre la Sevel ha reso noto che verranno inseriti da domani, 100 nuovi lavoratori somministrati con un impiego di contratto, il loro impiego è al momento previsto per un mese.