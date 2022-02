La Sevel di Atessa ancora del tutto ferma per mancanza di motori per la produzione del furgone Ducato. Il fermo produttivo è previsto per lunedi 7 febbraio,su tutti i turni.

Si ripartirà normalmente il giorno successivo 8 febbraio dalle ore 05:45.

Il giorno di fermo sarà recuperato come previsto dal contratto CCSL a data da destinarsi.