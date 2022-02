Legge sulla montagna, Toma: provvedimento strategico per il Molise

«La nuova legge quadro nazionale sulla montagna rappresenta una grande opportunità per il Molise, dove gran parte del territorio è costituito da aree montane. Gli importanti finanziamenti ad essa collegati consentiranno il rilancio di queste zone e nuove prospettive per quanti hanno deciso di vivere e restare in questi luoghi. Siamo in una fase interlocutoria con il Governo allo scopo di limare il provvedimento. L’ampia disponibilità dimostrata dalla ministra Gelmini ci fa essere ottimisti sul raggiungimento dell’obiettivo».

Così il presidente Toma, a margine dell’incontro di questa sera in videoconferenza tra la ministra e i presidenti di Regione.