Comune di Agnone: Assunzione di un Istruttore Amministrativo. La graduatoria di merito

Dopo aver esplicato regolare concorso il comune di Agnone con determina assume un istruttore amministrativo .

D E T E R M I N A

1. Di ASSUMERE in ruolo, con decorrenza 01 marzo 2022, nel posto di “Istruttore Amministrativo” Cat.C posizione economica C1, la Dott.ssa Taccone Lucia, nata a Isernia il 3 02/04/1973, 1^ classificata nella graduatoria finale di merito del concorso per la copertura di nr.1 posto a tempo indeterminato part-time 50% presso il 1° Settore “Affari Generali”;

2. Di STABILIRE che alla suddetta dipendente spetterà il seguente trattamento economico lordo, in ragione annua, rapportato al tempo di lavoro (part-time 18 ore settimanali) previsto per la Cat. C - posiz.econ. C1 - dal CCNL vigente: a.

Stipendio Lordo € 20.344,07 b.

Indennità di comparto € 549,60 c.

Indennità Vacanza Contrattuale € 142,44 d.

Elemento perequativo € 276,00 e.

Tredicesima mensilità (su a+c) € 1.707,21 € 23.019,32 oltre a tutto quant’altro previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti nel tempo, in quanto dovuto.

La graduatoria degli idonei:

VISTO che con D.G.nr.15 del 05/02/2022 la Giunta Comunale ha preso atto delle risultanze del concorso effettuato, approvandone la graduatoria finale sotto riportata, predisposta dalla commissione giudicatrice GRADUATORIA DI MERITO N. d’ Ordine COGNOME e NOME VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI PUNTEGGI Titoli Prova Scritta Prova Orale Totale Complessivo

1° TACCONE Lucia 4,80 21,00 29,00 54,80 IDONEA

2° DE LELLIS Giuseppe 3,89 23,00 2 27,00 53,89 IDONEO

3° DI IORIO Manuela 1,39 21,50 24,00 46,89 IDONEA

4° VASSOLO Massimo 1,74 21,50 21,00 44,24 IDONEO