Ordinanza Speranza, Molise in "zona gialla"

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha dato l'assenso allo schema di Ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone l'applicazione delle misure relative alla "zona gialla" per il Molise.

Tali misure entreranno in vigore il primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dell'Ordinanza in Gazzetta Ufficiale.