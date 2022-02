San Valentino 2022: Campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne.

Questa mattina, in occasione della ricorrenza di San Valentino, la Questura di Isernia si è “trasferita” a Venafro (IS) con il camper istituzionale, per aderire alla campagna “Questo non è amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere.

E’ stata un’ occasione d’incontro con le donne, e non solo, per offrire il supporto di una squadra di “operatrici specializzate” della Polizia di Stato che hanno soddisfatto le richieste di informazioni e fornito indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza: la loro presenza e la loro vicinanza come “agenti specializzati” sono fondamentali per sensibilizzare, in modo semplice, chiaro e discreto, le vittime di violenza.

Nella circostanza è stata distribuita la brochure “Questo non è amore”, realizzata a cura della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che raccoglie storie di donne che hanno finalmente trovato il coraggio di dire “basta” alle violenze e di poliziotti che hanno saputo ascoltarle: testimonianza dell’impegno costante della Polizia di Stato in un tema così difficile e delicato.

Le “donne” della Questura hanno raccolto le curiosità e le istanze dei passanti, con lo scopo di avvicinare sempre di più l’istituzione alla cittadinanza, nell’ottica di un rapporto di collaborazione e di condivisione dei valori di legalità e sicurezza.

Nei prossimi giorni il camper della Polizia sarà nei maggiori Centri della Provincia, per essere ancora più “vicini alla gente”. #essercise