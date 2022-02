TERMOLI, 15 FEB - Stellantis di Termoli inizierà a produrre i motori per il nuovo suv del Gruppo, l'Alfa Romeo "Tonale".

La conferma arriva dalle organizzazioni sindacali che annunciano anche il rientro in fabbrica di 100 operai in cassa integrazione e l'arrivo in altri 100 trasfertisti da Pratola Serra.



Saranno assemblati nello stabilimento automobilistico della città adriatica i nuovi propulsori 1.500 fire fly montati sul nuovo modello che, ora, arriva sul mercato.

"Ci sarà una produzione per la Tonale - dichiara Francesco Guida della UIlm Termoli - e per questo si farà una produzione per il magazzino, per avere delle scorte".

La cig annunciata dal prossimo 28 febbraio al 13 marzo resta confermata in via precauzionale qualora non dovessero arrivare dei componenti indispensabili per la lavorazione. (ANSA).