Bilanci e progetti: la stagione estiva delle Tremiti si prepara all’accoglienza

Per la prossima stagione estiva si prospettano grandi afflussi turistici per le Isole Tremiti, l’area naturalistica di immenso valore biologico e culturale che attrae ogni anno migliaia di visitatori italiani e stranieri. La conferma è arrivata già a giugno dello scorso anno, quando il Sindaco constatava a inizio stagione un’affluenza da record. Si tratta di una delle isole minori più ambite dai turisti italiani che possono raggiungerle comodamente consultando in modo semplice tutte le informazioni su orari e biglietti del traghetto per le isole tremiti da Termoli .

I progetti messi in campo dalle amministrazioni locali a sostegno del turismo

Tra le iniziative messe in atto, come riporta anche l’ANSA, è in fase di studio l’affido da parte dell’Ente Parco che gestisce la riserva marina protetta delle Tremiti. La zona del campo boe dinanzi la spiaggia di Cala delle Arene permetterebbe una migliore gestione per gli ormeggi delle imbarcazioni e il sindaco auspica di intervenire in modo ulteriormente anticipato per farsi trovare pronto all’arrivo dei turisti durante la bella stagione.

Nelle testate locali pugliesi è anche stata pubblicata una notizia che attrarrà ulteriori flussi di turisti, soprattutto quelli interessati ai tesori archeologici e biologici che le Isole Tremiti conservano da millenni. Si tratta del ritrovamento del giacimento di materiale fossile risalente a trenta milioni di anni fa di cui hanno parlato La Gazzetta del Sud, Rete Gargano e altre testate giornalistiche nazionali.

Il ritrovamento fossile e il progetto GeoPuzzle

Il ritrovamento è avvenuto durante le attività di studio e rilievo del professor Enrico Miccadei e del Dottor Giorgio Paglia. I due provengono dal Dipartimento Ingeo dell’Università di Chieti e Pescara. Nei giorni trascorsi, durante un controllo trimestrale dei movimenti gravitativi del versante dell’Isola di San Nicola e presso i Pagliai di San Domino hanno scoperto un vero e proprio tesoro. Difatti hanno rilevato un’ampia area ricca di reperti fossili in ambiente marino che risalgono a circa trenta milioni di anni fa.

Questa scoperta ha destato un fascino ed un interesse internazionale. Le Tremiti continuano a rivelarsi un luogo affascinante non solo per chi cerca relax e spiagge da favola ma anche per i tesori offerti dalle terre emerse che favoriranno i percorsi di GeoTurismo promossi dal Progetto Geo Puzzle. Questo è promosso dal Laboratorio del Mare in collaborazione con il Professor Miccadei e organizza appuntamenti per la condivisione e la valorizzazione della geologia e delle geomorfologia dell’arcipelago.

Si tratta di un progetto di interesse nazionale che offre percorsi studiati che si snodano su tutte le isole e che offrono la possibilità ad appassionati, studiosi e semplici turisti di scoprire la storia e la geologia dell’ambiente, del mare delle Tremiti e la relativa narrazione scientifica. Questi eventi sono di importanza centrale per il turismo delle Tremiti e sono in grado di proiettare i visitatori all’indietro nel tempo di milioni e milioni di anni attraverso un viaggio di scoperta più che affascinante.