Ambiente- Rifiuti abbandonati piaga di un Paese incivile: discarica abusiva nei pressi di Villacanale

L’abbandono dei rifiuti da parte degli incivili è un fenomeno che non si riesce ad arrestare e nemmeno le foto e le denunce pubblicate sui social riescono a far riflettere le coscienze. C’è la necessità di intervenire per evitare un ulteriore scempio del territorio.Colpite soprattutto le zone di campagna nei dintorni di Agnone dove si può trovare di tutto, dal mobilio agli elettrodomestici. Lungo la strada che conduce alla frazione di Agnone, Villacanale, tra i boschi una vera discarica a cielo aperto. Ci si chiede, perché si continua con questo modus operandi incivile quando c’è un’isola ecologica non poi così lontana. Molti sono i sistemi che le amministrazioni potrebbero utlizzare a contrasto di una vera piaga degna di un paese incivile