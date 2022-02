Bando dei borghi, ecco i 27 Comuni candidati

l termine per presentare domanda scadeva il 15 febbraio. I giochi sono fatti: 27 i Comuni del Molise che hanno fatto arrivare alla Regione la propria candidatura per i 20 milioni di euro destinati dal Pnrr alla riqualificazione dei borghi. Già nominati da Palazzo Vitale i membri della commissione che stilerà la graduatoria e poi affiancherà il borgo vincitore (uno soltanto) nella stesura del progetto definitivo di rilancio che verrà proposto al ministero della Cultura entro il 15 marzo. Ecco l'elenco dei Comuni in gara:



AGNONE

BOIANO

CAPRACOTTA

CASTEL DEL GIUDICE

CASTEL SAN VINCENZO

CERRO AL VOLTURNO

CIVITACAMPOMARANO

COLLI A VOLTURNO

DURONIA

FROSOLONE

GAMBATESA

GUARDIALFIERA

LIMOSANO

MACCHIAGODENA

ORATINO

PESCHE

PIETRABBONDANTE

ROCCAMANDOLFI

SEPINO

SESTO CAMPANO

TRIVENTO

PESCOPENNATARO

PROVVIDENTI

SAN GIOVANNI IN GALDO

TUFARA

ROCCHETTA A VOLTURNO

CASTELLINO DEL BIFERNO



I progetti riguardano porzioni di comune disabitate e da ripopolare. Ad esempio Agnone punta sulla frazione rurale di Villacanale, Bojano su Civita Superiore. Nello stilare la graduatoria verrà tenuto conto di vari parametri previsti dal bando, come valenza culturale, presenza di un sito storico o Unesco. Anche di un Tratturo.