Assostampa Molise: «Riconosciuta l'equa riparazione a quattro colleghi della ex Editoriale Ciociaria Oggi»

La Corte d'Appello di Roma ha riconosciuto l'equa riparazione a quattro colleghi della ex Editoriale Ciociaria Oggi, fallita nel 2010. I giudici hanno disposto un indennizzo di due mila euro cadauno, oltre spese legali, per l'irragionevole durata della vertenza giudiziaria. L'inserimento dei dipendenti nella procedura fallimentare fu avviata, all'epoca, dall'Associazione della Stampa del Molise.

I dipendenti della ex Editoriale Ciociaria Oggi srl che non hanno attivato procedimenti di equa riparazione, possono rivolgersi ai nostri uffici per avviare gli atti, senza alcuna spesa.

Campobasso, 17 Febbraio 2022

Il Presidente Assostampamolise

Giuseppe di Pietro