Serie D, 21esima giornata: al ‘Di Tella’ lo scontro col Notaresco

Domenica 20 febbraio si disputerà, alle ore 14:30 sul campo del 'Di Tella' a Vastogirardi, la 21esima giornata del Campionato di Serie D, girone F, contro il Notaresco. Aspettiamo in massa gli amici tifosi e sostenitori per difendere i nostri colori sul campo di casa, attenendosi alle disposizioni delle normative vigenti anche in materia di capienza dello stadio!

esibire il Super Green Pass e tenere sempre sugli spalti la mascherina FFP2;

pre-compilare l'autocertificazione d'accesso allo stadio, invece di compilarla direttamente ai cancelli (potete scaricare il modello da stampare e riempire cliccando a questo link - https://bit.ly/autocertificazione_stadio_vastogirardi)



Ricordiamo che i posti a disposizione sono LIMITATI dalla normativa vigente, che prevede una capienza dello stadio ridotta al 50%. Anche per questo motivo consigliamo di non presentarsi all'ultimo minuto, perché i biglietti a disposizione potrebbero terminare!



PER I TIFOSI OSPITI: valgono le disposizioni indicate nei limiti dei posti consentiti.