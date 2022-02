Minori e disabilità. Facciolla: Ora è il momento di stabilizzare gli assistenti sociali

MINORI E DISABILITA’, ORA E’ IL MOMENTO DI ASSUMERE E STABILIZZARE GLI ASSISTENTI SOCIALI

Hanno contratti precari e lavorano dalla parte dei più fragili.

Sono gli assistenti sociali della nostra regione, assunti spesso tramite cooperative sociali e costantemente perseguitati dall’incubo del precariato.

Adesso, grazie alla Legge di Bilancio del 2022 che ha apportato i giusti correttivi alla Legge di Bilancio del 2021, tutti gli Ambiti territoriali italiani e molisani, da qui al 2026, dovranno raggiungere prima la soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti e quindi tendere ad uno ogni 4.000 attingendo al Fondo di Solidarietà Comunale ed al fondo povertà, entrambi garantiti dallo Stato.

Per il Molise questo significa 46 assistenti sociali da stabilizzare o assumere come primo step per poi raggiungere il numero di 75 professionisti.