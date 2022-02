Ucraina, cominciata l'invasione russa su larga scala. Esplosioni anche a Kiev

È cominciata l'invasione russa in Ucraina. Si sentono forti esplosioni da diverse città del Paese, tra cui la capitale Kiev (dove risuonano le sirene d'allarme antiaereo), Kharkiv e Kramatorsk. Truppe russe segnalate a Mariupol. Il Cremlino afferma di stare attaccando "asset militari ucraini e base aeree" con armi di alta precisione, ma i media riportano di "palazzi e strutture commerciali distrutte a Kiev". Il governo ucraino sottolinea che i russi stanno entrando nel Paese anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Zelensky introduce la legge marziale e chiede ai cittadini di "non uscire di casa e di stare calmi". Abbattuti 5 aerei russi e un elicottero. Secondo la Cnn, che cita fonti governative locali, ci sono "già centinaia di vittime".

L'ordine di attacco

L'ordine di attacco di Putin è arrivato nella notte. Il presidente in un messaggio televisivo ha spiegato di aver autorizzato "un'operazione speciale" in Ucraina per "smilitarizzare il Paese" e "proteggere il Donbass". Poi ha avvertito che ci saranno "conseguenze mai viste se qualcuno interferisce".

Le reazioni internazionali

"La Russia ha scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza", ha affermato il presidente degli Stati Uniti Biden. Il segretario generale dell'Onu Guterres si rivolge a Putin: "Fermi le sue truppe e dia una chance alla pace". La presidente della Commissione Ue von der Leyen: "Putin ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione". Il cancelliere tedesco Scholz: "Eclatante violazione del diritto internazionale. Il premier britannico Johnson: "È l'ora più buia. L'Occidente non resterà in disparte".